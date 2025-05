Catania: b&b tematico abusivo, la scena è surreale

CATANIA – Aveva trasformato un palazzo in un b&b abusivo di 13 stanze interamente legato al tema di un supereroe dei cartoni animati, nel quartiere catanese di Zia Lisa. Non solo: all’esterno ha omaggiato il suo beniamino con delle installazioni, sempre abusive, tra cui una sospesa in aria con dei cavi in acciaio, collocata senza alcuna autorizzazione, determinando un serio e concreto pericolo per la circolazione stradale e per i passanti.

Il titolare è stato multato dalla polizia e dovrà pagare 4.500 euro. A chiamare gli agenti sono stati diversi cittadini che hanno segnalato la presenza delle installazioni, accompagnate da luminarie prive di qualsiasi autorizzazione. Gli agenti si sono imbattuti in una scena paradossale, con riferimenti al personaggio dei cartoni animati proposti in diversi modi.