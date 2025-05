Catania: abbandono di rifiuti, ad aprile 433 multe

CATANIA – Il mese di aprile ha visto un’intensa attività da parte della sezione Ambientale della polizia municipale di Catania nella repressione dei reati ambientali e amministrativi attraverso controlli mirati sul territorio. Grazie ad appostamenti strategici effettuati in diverse aree della città — tra cui via Barcellona, via Aurora, via della Regione, l’incrocio tra via Garibaldi e via Della Palma, e quello tra piazza delle Universiadi e via Licciardi — sono stati colti in flagranza di reato 325 persone sorprese a conferire rifiuti in maniera non conforme. Per ciascuno è stata elevata una sanzione di 333 euro, per un totale complessivo di 108.225 euro. Analogo intervento è stato effettuato nella zona sud della città, dove, grazie al sistema di videosorveglianza, sono stati identificati 108 soggetti intenti ad abbandonare rifiuti non conformi.

Le sanzioni elevate in quest’ambito ammontano a 35.964. Il 5 maggio in via Ungaretti, in un’area già sottoposta a sequestro, un trentacinquenne è stato sorpreso a bordo di una moto ape carica di rifiuti di varia natura, in prevalenza vetro e materiale ligneo, per un volume stimato di circa due metri cubi. Il mezzo, risultato privo di assicurazione, con revisione scaduta e condotto da un uomo senza patente mai conseguita, è stato sottoposto a sequestro. L’Amministrazione comunale, in una nota, “ribadisce il proprio impegno nella tutela dell’ambiente urbano e soprattutto invita ancora una volta la cittadinanza a rispettare le norme sul corretto smaltimento dei rifiuti, collaborando attivamente al mantenimento del decoro della città”.