Giunta alla 12esima edizione (partita da Roma lo scorso febbraio), la “Corsa del Ricordo” storia sport e memoria, per il terzo anno consecutivo fa tappa a Catania. L’evento è ideato e promosso da Asi, in collaborazione con Anvgd e volto a ricordare, attraverso il running, la tragedia delle foibe e l’esodo forzato delle popolazioni Giuliano Dalmate, di Fiume, dell’Istria e di Pola alla fine della Seconda guerra mondiale. Tra le sue tappe, appunto la città etnea, grazie all’impegno del comitato provinciale Asi Catania presieduto da Angelo Musmeci, con il sostegno di Asi Sicilia e Asi nazionale con i rispettivi presidenti Maria Tocco e Claudio Barbaro.

La tappa di Catania è patrocinata dal Comune, grazie al sindaco Enrico Trantino e all’assessore allo Sport Sergio Parisi, dall’Ars con il presidente Gaetano Galvagno, dalla Regione siciliana con l’assessore allo Sport Elvira Amata, dal Coni con il neo presidente regionale Enzo Falzone e dalla Fidal Sicilia, con la collaborazione logistica della Runway Communication. Tra i partner anche Sport e Salute Sicilia, Unvs, il Comitato 10 febbraio e numerosi sponsor tecnici.

Location d’eccezione, nuovissima rispetto agli anni passati, sarà la suggestiva piazza del Tricolore, sul lungomare di Catania, con il suo panorama mozzafiato e il suo percorso naturale che farà da sfondo alla gara podistica dal doppio circuito, uno per professionisti e un altro per dilettanti. La gara si terrà domenica 1 giugno a partire dalle 9.30, con raduno in piazza del Tricolore. Il circuito, lungo viale Ruggero di Lauria, dovrà essere percorso 6 volte per la gara competitiva (8,4 km totali) e 3 volte per la gara non competitiva (4,2 km totali). I partecipanti alla gara non competitiva potranno iscriversi direttamente sul posto. Per tutte le informazioni o per iscriversi alla gara basta consultare le pagine social e il sito web di Asi Catania oppure compilare il modulo inserito sul sito web www.corsadelricordo.it