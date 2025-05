Grande entusiasmo stamattina per il decollo del primo volo diretto che collegherà quotidianamente Fontanarossa con l’aeroporto Jfk di New York. Il volo, arrivato ieri dallo scalo statunitense è decollato regolarmente stamattina per compiere il percorso inverso e portare per la prima volta senza interruzioni i passeggeri in partenza da Catania e diretti negli Usa.

A sugello di questo importante traguardo per il territorio, un annullo filatelico e una cartolina realizzati da Poste italiane per l’occasione. Alla cerimonia, tenutasi nello scalo aeroportuale catanese hanno partecipato la Sac e i rappresentanti di filatelia di Poste Italiane. Insieme hanno apposto lo speciale bollo con la dicitura “INAUGURAZIONE NUOVO VOLO DIRETTO CATANIA-NEW YORK – Aeroporto di Catania” sull’altrettanto speciale francobollo celebrativo dei 100 anni di Fontanarossa, emesso esattamente un anno fa.

Appassionati e viaggiatori di passaggio hanno così potuto timbrare le corrispondenze con lo speciale annullo presso la postazione di Poste italiane, portando con sé il ricordo di questa giornata particolare.