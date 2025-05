CATANIA – Nuovo appuntamento domenica prossima a Catania con il Lungomare Fest e il calendario di iniziative nel litorale che sarà chiuso al traffico dalle 10 alle 19, nel tratto compreso tra piazza Europa e piazza Mancini Battaglia. Attività sportive e all’aria aperta, passeggiate a piedi in bici o monopattino, mercatini dell’artigianato, proposte artistiche, culturali e di solidarietà animeranno gli spazi fronte mare. Nell’area di piazza del Tricolore si concentreranno numerose iniziative: nella mattinata l’Autobooks proporrà “Leggi o scambia i tuoi libri con attività di book crossing”, in collaborazione con Amts; l’associazione San Marco Donatori volontari sangue darà la possibilità, con l’autoemoteca, di effettuare screening clinici e donazione di sangue; dalle 10 alle 12 è previsto il laboratorio curato dall’associazione “La Coriandolata”; nell’arco di tutta la giornata banchetti dedicati alla pesca di beneficenza per bambini e adulti, screening pressorio e glicemico, attività di sensibilizzazione e informazione a cura dell’associazione “Un battito e un respiro”. In piazza Franco Battiato, ex Nettuno, in prossimità della casa dell’acqua dalle 11.30 alle 13 balli swing (lindy hop, charleston, balboa, shag e slow bal) a cura della scuola “Sicily in swing”.