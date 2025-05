CATANIA – Con la canzone “E se…” la classe IV I del liceo Cutelli e Salanitro di Catania si è aggiudicata il primo posto del concorso nazionale “Quella volta che… il razzismo non esisteva?”, promosso da “Prima effe. Feltrinelli per la scuola” contro le diseguaglianze, per l’integrazione e il riconoscimento dei diritti di tutti a prescindere da colore della pelle, razza, religione, appartenenza politica. Ad aprire la cerimonia di premiazione in aula magna la dirigente scolastica Elisa Colella con il professor Marco Pappalardo, che ha dedicato tempo e de energie al progetto, dando il merito ai suoi alunni “accollativi”, come li descrive con una battuta. E tutti a cantare “C’è chi è ebreo e chi è musulmano, chi è pacifista, c’è chi è disumano, poi chi vuol la guerra, chi la distruzione, chi l’amore, chi l’amore eterno, chi la resurrezione. E se ciò che si vede è diverso, quello che conta è dentro te stesso”.