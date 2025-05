CATANIA – La polizia ferroviaria di Catania ha bloccato un 42enne che stava rubando 30 metri di cavi telefonici in rame in una galleria e lo hanno denunciato per furto aggravato ai danni delle Ferrovie dello Stato. L’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Caltagirone più di un anno fa, a seguito di un provvedimento di aggravamento della pena in quanto era evaso dagli arresti domiciliari dove stava scontando una condanna a 18 mesi per spaccio di droga. Per questo reato è stato arrestato e condotto in carcere.