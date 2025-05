CATANIA – Erano le 3 di notte quando i carabinieri hanno sorpreso un 34enne catanese che aveva appena rubato un monopattino. La pattuglia stava passando in via Autieri quando, nei pressi di un pub, ha scorto l’uomo che con fare guardingo si è avvicinato al monopattino parcheggiato proprio davanti al locale. Il giovane ha acceso il mezzo elettrico e si stava allontanando: in quel momento il proprietario è uscito dal pub e ha cominciato a urlare. I carabinieri hanno inseguito il ladro, che ha tentato di disfarsi del monopattino abbandonandolo in strada, riuscendo a bloccarlo dopo qualche centinaio di metri. Il mezzo è stato restituito al proprietario, un 43enne straniero.