CATANIA – Principio d’incendio ieri a Catania nel Centro comunale di raccolta di via Biagio Pecorino, a Librino. Le fiamme hanno colpito la zona dello stoccaggio di oli esausti, batterie e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. “Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco l’incendio è stato domato senza danni estesi – dice Ecocar ambiente, che gestisce il centro -; dalle prime analisi delle immagini di videosorveglianza l’origine dell’incendio non sembra dolosa, le cause sono in via di accertamento. Il Ccr resterà chiuso al pubblico, riaprirà mercoledì prossimo”.