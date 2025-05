CATANIA – In collaborazione con il personale tecnico specializzato della società Enel, i militari della stazione di Gravina di Catania, a San Giovanni Galermo, hanno denunciato una 42enne per furto aggravato di energia elettrica. È stato accertato che la signora aveva manomesso il contatore installato in casa in modo da alterare il sistema di misurazione e sottrarre, così, illecitamente energia ai danni della società elettrica. I tecnici Enel stanno ancora quantificando il danno economico subito dall’azienda, visto che la donna usufruiva di energia a costo zero da molto tempo. Nel frattempo, però, l’impianto è stato ripristinato in condizioni di sicurezza.