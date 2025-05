CATANIA – Lo sport come diritto e inclusione. A Catania due giorni di attività aperte a tutti: al Sea Palace oggi alle 17.30 si terrà la tavola rotonda dal titolo“ Lo sport è un diritto: percorsi di inclusione con famiglie, enti e istituzioni”, promosso dal Csve, nell’ambito delle iniziative di “Sicilia capitale del volontariato 2025”, tra testimonianze e proposte di inclusione attraverso programmi di integrazione. Domenica prossima dalle 9 alle 13 la “Giornata di sport integrato” in piazza Nettuno, all’interno del Lungomare Fest 2025. L’iniziativa, coordinata dal Centro di servizio per il volontariato etneo, prevede danza sportiva, basket, baskin, tiro con l’arco, badminton, calcio balilla, rugby, tennis da tavolo, tennis, handbike.