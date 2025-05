Appuntamento a Catania con ‘FuoriLegge’, il festival del libro e dell’immaginazione dedicato ai bambini e ai ragazzi ideato dalle libraie di “Libò. Libreria dei ragazzi e degli errori”. Venerdì e sabato, in città e in alcune scuole della provincia, fitto cartellone di incontri, parole, immagini. Un progetto organizzato e sostenuto dalle libraie Silvia Fichera, Chiara Oliveri e Giulia Gaeta, che con passione e competenza promuovono tutto l’anno libri, eventi e iniziative per i piccoli. Tra gli ospiti di questa seconda edizione ci saranno la casa editrice Minibombo, la fumettista siciliana Ornella Greco e Irene Greco, specialista di letteratura per l’infanzia. E ancora i catanesi Riccardo Francaviglia e Margherita Sgarlata, autori e illustratori di storie per bambini. Gli incontri sono gratuiti, ma è necessaria la prenotazione.



Il programma si apre venerdì mattina alla scuola comunale ‘Papavero’ di Catania e ‘L’aquilone’ di Pedara con l’incontro tra i bambini, le autrici e libraie di Minibombo, Barbara Balduzzi e Ilaria Antonini. Irene Greco incontrerà e giocherà con i bambini delle scuole ‘Michele Purrello’ di San Gregorio e ‘Linus School’ di Catania. Ornella Greco, illustratrice e fumettista presenterà la saga ‘Dragon Kingdom of Wrenly’ (casa editrice Tunuè) negli istituti ‘Sante Giuffrida’ e ‘Ventorino’ di Catania. Nel pomeriggio da Libò il laboratorio di lettura (dai 4 anni) a cura di Irene Greco; alle 17, alla biblioteca comunale Vincenzo Bellini (via Passo Gravina 19) incontro laboratorio con Riccardo Francaviglia e Margherita Sgarlata. Alle 18 da Libò incontro e presentazione della saga ‘Dragon Kingdom of Wrenly’ con Ornella Greco (dai 7 anni). A seguire (ore 19.30) incontro per genitori, formatori ed educatori con Irene Greco “I bisogni dei bambini nel mondo dei libri e nella vita”. Sabato alle ore 11, al Centro Sicilia, Barbara Balduzzi e Ilaria Antonini incontreranno bambini e famiglie per una mattinata di divertimento e lettura. Alle 17 la conclusione in libreria con le storie di Minibombo, la lettura di fiabe classiche con accompagnamento musicale di Angelo Di Carlo, Chiara Reina e Jonathan Manueli.