CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato un 26enne per detenzione di droga ai fini di spaccio. Gli agenti hanno notato due giovani sospetti in auto via Tripoli e hanno deciso di fare un controllo. Sotto il sedile del conducente 26enne sono stati trovati due panetti di hashish, dai quali sarebbe stato possibile ricavare oltre 200 dosi. Il passeggero è risultato estraneo ai fatti. Il ragazzo è stato posto ai domiciliari.