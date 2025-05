CATANIA – Controlli serrati della polizia di Catania nel quartiere San Cristoforo. Sono stati passati in rassegna 11 attività commerciali tra panifici, bar, macellerie e girarrosto di via Plebiscito. In diversi casi, sono state rilevate la mancanza di autorizzazioni amministrative di varia natura e alcune gravi infrazioni, a cominciare dall’occupazione abusiva del suolo pubblico. All’esterno di alcune attività sono state trovate delle tende di copertura, installate in modo del tutto irregolare, senza autorizzazione, mentre all’interno non sono stati trovati esposti alcuni documenti obbligatori per legge. Sono così scattate sanzioni per 2.000 euro.