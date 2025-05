CATANIA – Assoesercenti, ormai realtà nazionale impegnata da anni nella promozione, tutela e rappresentanza delle piccole e medie imprese italiane, è stata ufficialmente inserita tra i componenti del Tavolo istituzionale del ministero del Made in Italy, istituito per favorire il confronto tra istituzioni, imprese e attori del sistema economico nazionale sulle politiche strategiche per la valorizzazione del Made in Italy. La partecipazione al Tavolo costituisce un importante riconoscimento da parte delle istituzioni al lavoro svolto con serietà, competenza e visione nel corso degli anni da Assoesercenti, che ha saputo affermarsi come interlocutore credibile e costruttivo nel panorama nazionale della rappresentanza di categoria.

“L’ingresso della nostra Associazione al Tavolo istituzionale del Ministero del Made in Italy – afferma il presidente di Assoesercenti, Salvo Politino – rappresenta per noi motivo di grande orgoglio, non solo per il valore del traguardo raggiunto, ma soprattutto per ciò che esso simboleggia: il riconoscimento del ruolo fondamentale che le piccole e medie imprese svolgono nel sistema produttivo italiano e dell’impegno quotidiano che abbiamo profuso, come associazione, per sostenerle, rappresentarle e farne emergere il valore aggiunto nei contesti istituzionali e decisionali. È il risultato di un percorso costruito nel tempo – aggiunge Politino -, fatto di ascolto, presenza attiva nei territori, dialogo costante con le istituzioni e proposte concrete per affrontare le sfide che il tessuto imprenditoriale affronta quotidianamente: dalla competitività all’innovazione, dalla transizione digitale e green all’internazionalizzazione, dalla semplificazione amministrativa al rafforzamento delle competenze”.

“Essere parte di questo Tavolo ci consentirà di portare la voce delle PMI là dove si disegnano le politiche industriali del futuro, contribuendo a definire strategie che rispecchino la realtà dei nostri imprenditori e delle nostre filiere produttive. Siamo consapevoli – conclude il presidente Assoesercenti – della responsabilità che questo ruolo comporta e siamo pronti ad assumerla con serietà, spirito di collaborazione e senso delle istituzioni”. L’Associazione, dunque, si impegna a contribuire ai lavori istituzionali in modo concreto, propositivo e con un approccio sistemico, mettendo al centro le reali esigenze degli imprenditori e promuovendo una visione di sviluppo sostenibile, inclusivo e orientato alla competitività internazionale.