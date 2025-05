CATANIA – Nuovo appuntamento domenica 11 maggio con il Lungomare Fest, che vedrà nuovamente la chiusura al traffico del lungomare di Catania dalle 10 alle 19, nel tratto compreso tra piazza Europa e piazza Mancini Battaglia. Una giornata all’insegna dello sport, della cultura, dell’artigianato e della solidarietà. In via del Rotolo sarà allestito un circuito motorio dedicato al gioco e all’attività fisica per i più piccoli. Sul marciapiede del lungomare, da piazza Franco Battiato (ex Nettuno) fino a poco prima di piazza del Tricolore, saranno presenti le casette dei tradizionali mercatini dell’artigianato promossi dalla Direzione comunale Attività produttive. In piazza del Tricolore, dalle 9 alle 13, sosterà l’Autobook, un’iniziativa per leggere o scambiare libri, in collaborazione con Amts e la Direzione Cultura del Comune di Catania.

Dalle 9 alle 20 sarà possibile effettuare screening clinici e donare il sangue presso l’autoemoteca dell’associazione San Marco Donatori Volontari di Sangue. Sempre in piazza del Tricolore si svolgerà la ‘Festa delle Famiglie’ con spettacoli di marionette, letture, racconti e laboratori a cura di Famiglie Arcobaleno. Dalle 10 alle 160 sarà attiva la postazione di Libriterapia a cura di Cono Cinquemani. Dalle 11.30 alle 13 spazio alla musica e al divertimento con i balli swing (lindy hop, charleston, balboa, shag e slow bal) a cura della scuola Sicily in Swing.

Per agevolare il deflusso veicolare nella zona di Ognina è stata disposta l’apertura della corsia a scendere del viale Alcide De Gasperi sul viale Ruggero di Lauria, in direzione del parcheggio e di piazza Europa limitatamente a una larghezza transennata di quattro metri. L’Amministrazione comunale invita i cittadini a raggiungere il Lungomare Fest preferibilmente con i mezzi pubblici (bus/metro), raggiungendo l’evento se possibile a piedi o in bicicletta.