CATANIA – La polizia di Catania ha eseguito una confisca di secondo grado nei confronti degli eredi di Giovanni Fraschilla che, in vita, era gravato da numerosi e gravi precedenti penali e di polizia. L’uomo era stato anche indagato, in concorso, per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Dopo il decesso di Fraschilla, gli eredi hanno impugnato il provvedimento di confisca di primo grado, ritenendo infondata la misura di prevenzione patrimoniale in quanto intervenuta dopo la revoca della misura della sorveglianza speciale e, quindi, in assenza della pericolosità sociale. La Corte d’Appello di Catania ha confermato la legittimità dell’aggressione dei beni di colui che li ha illecitamente acquisiti quando era socialmente pericoloso. Il patrimonio confiscato consta di due immobili nel quartiere di Nesima e di due imprese commerciali per un valore di circa 2 milioni di euro.