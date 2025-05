CATANIA – Girava tranquillamente nelle strade del quartiere di San Giovanni Galermo con la droga in auto in attesa di potenziali acquirenti, ma è stato fermato e arrestato dalla polizia di Catania. Protagonista della vicenda è un 32enne catanese pregiudicato. Gli agenti, durante un posto di controllo in via Zenone hanno fermato l’auto con a bordo il 32enne. In bella vista sui sedili anteriori della macchina hanno trovato due buste di plastica contenenti quasi 180 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, mentre sui sedili posteriori erano adagiate altre due buste sempre con la stessa droga. Nel vano porta oggetti c’erano inoltre due stecche di hashish. Il pusher è stato posto agli arresti domiciliari.