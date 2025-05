CATANIA – Vent’anni e non sentirli! Sono gli anni compiuti dal Palio d’ateneo, che torna da mercoledì 7 a venerdì 9 maggio per la XX edizione con tutto il suo fascino, la sua goliardia agonistica e la voglia di condividere, per dare agli studenti universitari di Catania tre giorni di divertimento e sport. L’evento rappresenta l’indissolubile legame tra la massima istituzione accademica e la polisportiva catanese. Connubio tra Università di Catania e il Cus – Centro universitario sportivo -, che vedrà la partecipazione di tutti i dipartimenti dell’Ateneo. Per tale ragione, a partire dalle ore 14.00 di mercoledì 7 maggio, e per le intere giornate di giovedì 8 e venerdì 9 maggio, sono sospese tutte le attività didattiche. La sfilata dei vari dipartimenti apre il Palio.

Dalle ore 15.00 di mercoledì 7 maggio, gli studenti partecipanti si raduneranno in via Etnea, all’altezza dell’ingresso principale della Villa Bellini dove, dalle ore 16.00, è previsto l’avvio della parata che si svilupperà lungo la via Etnea in direzione piazza Università. Qui, per le 17.00 circa, si darà l’ufficiale apertura alla XX edizione del Palio d’Ateneo con i saluti istituzionali del Magnifico Rettore, del presidente del Cus e delle autorità locali. Il XX Palio organizzato dal Cus Catania e dall’Università di Catania, è l’edizione dei numeri: tre giorni di gare in tre location diverse (piazza Università, impianti sportivi del Centro universitario etneo, e il villaggio turistico Le Capannine alla Plaia).

Tredici le squadre dei vari dipartimenti, 251 atleti per team, per un totale di 3.263 studenti-atleti pronti a sfidarsi nelle 41 discipline previste. Ed ancora circa 4.000 persone, tra studenti, tifosi, accompagnatori e membri dello staff organizzativo, che animeranno le sedi delle gare, rendendo il Palio un’esperienza indimenticabile di sport, passione e aggregazione. Il Palio d’ateneo è un appuntamento atteso dagli studenti e non solo, diventato tradizione, patrimonio della città. È un’autentica Olimpiade universitaria, che vede contrapposti i vari dipartimenti dell’Ateneo suddivisi in squadre per trionfare e cercare di spodestare i detentori del titolo 2024, aggiudicato da Ingegneria.