CATANIA – “Siete stati chiamati per inaugurare una nuova fase nel corpo della polizia municipale, per compiere insieme un salto di qualità nel rispetto delle regole e delle fondamenta della convivenza civile. Dobbiamo imprimere un cambio di passo che coniughi prevenzione e repressione, anche alla luce delle 80 nuove assunzioni già operative e dei 120 agenti che entreranno in servizio nelle prossime settimane”. Così il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha presentato i nuovi vertici della polizia locale: Diego Peruga e Stefano Blasco, nominati rispettivamente comandante e vicecomandante. Entrambi sono stati assunti tramite procedura di mobilità dai Comuni di Caltanissetta e Siracusa, dove ricoprivano già ruoli apicali nelle rispettive polizie municipali.

Il primo cittadino ha poi rivolto un ringraziamento al comandante uscente, Stefano Sorbino, oggi alla guida della Direzione del personale del Comune: “Un ruolo strategico – ha sottolineato Trantino – in una fase cruciale di rinnovamento delle risorse umane dell’ente”. Dal canto loro, il comandante Peruga e il vice Blasco hanno ringraziato il sindaco per la fiducia accordata e hanno evidenziato la ferma volontà di agire con entusiasmo, di voler essere “un Corpo di prossimità, più possibile vicino ai cittadini e di collaborare pienamente con le altre forze dell’ordine presenti sul territorio”.