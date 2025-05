CATANIA – Ispezionando 15 tra b&b e case vacanze, i carabinieri di Catania hanno denunciato i titolari di 3 strutture per la mancata comunicazione degli ospiti attraverso il sistema “Alloggiati Web”. Saranno inoltre segnalati al Suap (Sportello unico per le attività produttive) del Comune di Catania per consentire agli organi amministrativi di valutare eventuali irregolarità, tra cui il mancato versamento della tassa di soggiorno, e adottare i provvedimenti previsti.