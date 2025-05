CALTAGIRONE (CATANIA) – La polizia ha sospeso temporaneamente l’attività di un chiosco di Caltagirone perché ritenuto ritrovo abituale di pregiudicati, nel quartiere San Giorgio. La presenza di questi clienti non è risultata sporadica, ma è stata riscontrata in diversi accertamenti, al punto da rappresentare un rischio concreto per la sicurezza pubblica.