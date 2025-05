Messina, calci e minacce alla convivente: arrestato

Due casi di violenza sulle donne in Sicilia. La polizia di Messina ha arrestato un 44enne per maltrattamenti e lesioni nei confronti della convivente. Era stato lo stesso indagato a chiamare il 112 segnalando una lite, una richiesta che, per gli inquirenti, era solo un escamotage volto a minimizzare quanto realmente accaduto. La polizia ha infatti accertato che, durante la discussione, il 44enne era passato alle vie di fatto colpendo la convivente con un calcio e, dopo averla afferrata violentemente dal polso, l’aveva scaraventata sul letto, continuando a picchiarla. La donna ha raccontato di aver subito minacce, anche di morte, e di aggressioni passate.

A Comiso, nel Ragusano, un 49enne tunisino è indagato per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della ex moglie. All’uomo, che vive a Comiso, è stato imposto il divieto di dimora. Avrebbe picchiato e minacciato la donna alla presenza del figlio minorenne.