Cagnolina Timida uccisa: due denunce

SIRACUSA – I carabinieri della stazione di Siracusa Ortigia hanno denunciato per uccisione di animali e danneggiamento un 48enne con precedenti penali per droga e per reati contro il patrimonio e un 26enne. Sarebbero responsabili dell’uccisione di Timida, cagnolina di quartiere, ammazzata il 14 aprile in via Lido Sacramento. Le indagini, avviate dopo la denuncia sporta dall’Enpa, hanno permesso di identificare i due responsabili, che hanno anche distrutto, buttandole sulla scogliera, le cucce in cui i cani di quartiere trovavano riparo. Sono in corso approfondimenti per accertare eventuali responsabilità di altre persone.