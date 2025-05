PALERMO – Un 73enne, Antonino Mario D’Anci, è morto in ospedale dopo essere caduto con la bici elettrica nella corsia del tram a Palermo. L’incidente si è verificato in via Pollaci. Il 73enne è stato soccorso e ricoverato all’ospedale Civico dove è morto per le gravi ferite riportate. Le indagini sono condotte dall’Infortunistica della polizia municipale.