Bussano carabinieri, lancia cassaforte dal 3° piano

CATANIA – Nell’ambito dell’operazione “Cubisia Connection” coordinata dalla Procura di Catania i carabinieri di Aci Catena hanno arrestato un 24enne dal quale erano andati per notificare i domiciliari con braccialetto elettronico, in quanto indagato per droga. Non appena una squadra ha bussato alla porta, il ragazzo ha tentato di disfarsi di una cassaforte metallica, lanciandola dal terzo piano dell’edificio sul tetto di uno palazzo: il gesto non è però sfuggito ai militari, che l’hanno recuperata e aperta, scoprendo che all’interno c’erano numerosi involucri di marijuana, già suddivisa in dosi per la vendita. Così i domiciliari si sono trasformati nella detenzione nel carcere di Piazza Lanza.