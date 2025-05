Biagio sta bene, ritrovato dai cani Paco e Vega

BRONTE (CATANIA) – I vigili del fuoco hanno ritrovato stamattina a Bronte, intorno alle 11, Biagio Trovato, l’85enne che si era allontanato spontaneamente dalla casa di riposo dove era ospitato. L’anziano era riverso a terra, privo di sensi ma in vita, in un’area sciarosa nella zona artigianale del paese. Sono stati i cinofili dei vigili del fuoco arrivati da Ragusa e Palermo, con i cani Paco e Vega, insieme al personale Tas (topografia applicata al soccorso) di Catania, a trovare l’85enne. Le ricerche erano già iniziate due giorni fa, quando era stato dato l’allarme. L’anziano è stato subito affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale.