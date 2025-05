Per Falcone bella cerimonia, ma quelle bandiere?

Pubblichiamo il racconto della lettrice catanese Silvia Giusti: “Ho appena lasciato piazza Verga dove ho assistito alle celebrazioni in memoria dei giudici Falcone e Morvillo e degli uomini della scorta, celebrazioni che si sono tenute davanti al palazzo di giustizia, sulla cosiddetta scalinata della legalità. C’erano tanti bambini/ragazzini delle scuole che sono stati premiati per degli elaborati e video presentati al concorso Promotori di legalità, c’erano i ragazzi dell’orchestra MusicaInsieme di Librino (bravi!), c’era il giovane magistrato Tiziana Laudani, c’erano gli attori Lucia Sardo, David Coco e Donatella Finocchiaro che hanno letto brani tratti da film, brani tutti molto commoventi, e c’era il cantante Luca Madonia. C’era tanta gente: tutto bello, tutto abbastanza coinvolgente così come proponeva l’evento ‘Parole & note per gli indimenticabili’. A un certo punto però alzo gli occhi e mi colpiscono le bandiere ai lati della statua della giustizia: inorridisco! Quelle in realtà non sono più bandiere, sono solo striscioline di tessuto malandato, scolorito e sporco che gridano sciatteria, disinteresse, miseria… Ecco, siamo alle solite: lascio la piazza col magone, con la rabbia, e la tristezza di cittadino ancora una volta trattato da ignorante, da indifferente e disinteressato. Spero che questo mio sfogo giunga al presidente del tribunale, che ritengo debba provvedere”.

