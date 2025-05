Beccato con 300 dosi di hashish, pugnale e pistola

ERICE (TRAPANI) – Era seduto su un motociclo nel quartiere San Giuliano di Erice, apparentemente in attesa. Ma il via vai sospetto di altri giovani che si avvicinavano a lui per pochi istanti non è sfuggito ai carabinieri che hanno arrestato il 22enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. Nel marsupio del giovane c’erano circa 150 dosi di hashish e 300 euro in contanti. La perquisizione si è poi estesa alla sua casa: nella sua camera da letto sono state trovate altre 150 dosi della stessa droga, un pugnale e una pistola ad aria compressa priva del tappo rosso. Il giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari.