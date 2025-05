Auto sfonda vetrina in via Umberto

CATANIA – Paura in via Umberto a Catania. Un’auto si è schiantata contro una vetrina di un negozio, a pochi metri da via Etnea. Alla guida un commerciante che, probabilmente a causa di un malore, durante una manovra in retromarcia ha perso il controllo della macchina e ha sfondato la vetrina. E’ stato portato in ospedale per accertamenti. Travolti anche due ragazzi in scooter che hanno riportato lievi ferite. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche la polizia e gli agenti della municipale. Nella zona traffico paralizzato con lunghe code.