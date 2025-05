Auto a fuoco, casa invasa dai fumi: 4 intossicati

COMISO (RAGUSA) – Due auto sono andate in fiamme a Comiso, nel quartiere Sacro Cuore-Canicarao. Le vetture erano parcheggiate in via dei Papiri e sono andate completamente distrutte. Le fiamme hanno danneggiato anche la parete esterna di un edificio e i fumi hanno invaso un appartamento al secondo piano, dove c’erano quattro persone che a causa delle inalazioni di fumo sono state accompagnate in ospedale per controlli. Le fiamme sono state spente dalle squadre dei vigili del fuoco di Vittoria e del distaccamento aeroportuale. Le indagini sono condotte dalla polizia. Non sono state trovate tracce evidenti di dolo, ma appare probabile la matrice dolosa del gesto.