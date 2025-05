MOTTA SANT’ANASTASIA (CATANIA) – I vigili del fuoco di Paternò sono intervenuti poco dopo le sette di stamattina per un incidente stradale in via Andrea Caponnetto a Motta Sant’Anastasia. Nell’incidente autonomo, per cause in corso di accertamento, una Mercedes guidata da un 21enne ha sbattuto violentemente su un muro. Il giovane è stato trasportato all’ospedale San Marco dai sanitari del 118 arrivati da Misterbianco. Sul posto i carabinieri e la polizia municipale.