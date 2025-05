Aspiranti rettori a Catania: c’è una rinuncia

CATANIA – Novità nella corsa a rettore dell’università di Catania, i candidati alla poltrona per il periodo 2025-2031 non saranno più cinque. E’ arrivata infatti la rinuncia di Alberto Fichera, ordinario di Fisica tecnica industriale. Per il posto lasciato vacante dall’uscente Francesco Priolo concorreranno dunque Enrico Foti, Ida Angela Nicotra, Salvo Baglio e Pierfrancesco Veroux.

Enrico Foti è ordinario di idraulica al dipartimento di Ingegneria civile e architettura; Ida Nicotra, oltre a essere avvocato, è ordinario di diritto Costituzionale; Salvo Baglio è ordinario di Misure elettriche ed elettroniche al dipartimento di Ingegneria elettrica-elettronica e informatica; Pierfrancesco Veroux è ordinario di Chirurgia vascolare, oltre a ricoprire il ruolo di direttore del dipartimento di Chirurgia generale dell’ateneo.

Urne aperte per la prima volta il 23 giugno dove è prevista l’elezione del magnifico rettore con la maggioranza assoluta. In caso contrario gli aventi diritto al voto torneranno alle urne il 26 e il 30 giugno per il primo e l’eventuale secondo turno di ballottaggio. Nel caso in cui nessun candidato alla successione di Francesco Priolo dovesse raggiungere il quorum previsto si andrà alle urne per l’ultima volta il 3 luglio con il ballottaggio fra i due candidati risultati più votati.