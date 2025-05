Arraffa profumi per 500 €: carabinieri lo fermano

CATANIA – I carabinieri di Catania sono intervenuti in un negozio multipiano in via Etnea dopo la segnalazione dell’addetto alla vigilanza che aveva notato, attraverso il sistema di videosorveglianza, i movimenti sospetti di un uomo nel reparto profumeria intuendo che fosse in corso un furto. I militari si sono posizionati vicino all’uscita del negozio e hanno bloccato un 28enne nordafricano pregiudicato prima che potesse allontanarsi. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di quattro profumi, per un valore di oltre 500 euro, poi restituiti al punto vendita. Il furto è stato documentato dal sistema di videosorveglianza che ha ripreso il giovane mentre prelevava dagli scaffali i profumi più costosi e, dopo aver strappato le placchette antitaccheggio, li nascondeva sotto la giacca. Il 28enne è stato denunciato.