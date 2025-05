CATANIA – I carabinieri di Catania hanno sventato un furto in un negozio multipiano di via Etnea, dove un 47enne di romeno domiciliato in città è stato sorpreso mentre tentava di allontanarsi dopo aver nascosto in una busta della spesa diversi profumi di noti brand, per un valore complessivo di ben 650 euro. E’ stato bloccato e denunciato.