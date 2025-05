Truffe anziani: stop a finti carabinieri nel Nisseno

CALTANISSETTA – Due truffe del ‘finto carabiniere’ nei confronti di anziani del Nisseno. Nel primo caso, una 21enne di Afragola (Napoli) è stata arrestata e posta ai domiciliari dai carabinieri nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Caltanissetta su una truffa da 8mila euro, commessa lo scorso anno, a una 80enne di San Cataldo. Nei suoi confronti è stata eseguita un’ordinanza cautelare emessa dal gip. Al centro delle indagini dei carabinieri la consegna da parte dell’anziana di soldi e oggetti preziosi alla giovane per evitare l’arresto del fratello che aveva provocato un inesistente grave incidente. Dopo la denuncia dell’80enne, i militari visionando i filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona hanno trovato elementi utili alla identificazione della donna e dell’auto, presa a noleggio, con la quale si era allontanata dalla zona. Indagini sono in corso per identificare i complici.

Nel secondo caso, un catanese di 52 anni, pregiudicato, è stato arrestato dalla polizia a Caltanissetta dopo che, spacciandosi per un maresciallo dei carabinieri, si era fatto consegnare da una coppia di anziani degli oggetti preziosi con la scusa di doverli confrontare con quelli rubati durante una rapina. Una delle due vittime, un 90enne, ha avuto dei dubbi e ha avvisato il 112. Sul posto sono arrivati gli agenti che hanno bloccato il 52enne dopo che si era fatto consegnare gli oggetti preziosi. Il gip di Caltanissetta ha disposto gli arresti domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico.