Allerta arancione in tutta la Sicilia: scuole chiuse a Catania

Allerta meteo arancione su tutta la Sicilia. Secondo l’avviso della protezione civile regionale, domani, giovedì 15 maggio, si prevedono precipitazioni a carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da piogge, locali grandinate e forti raffiche di vento. E’ previsto un duplice attacco ciclonico: il primo vortice risalirà dall’Algeria e dalla Tunisia verso le isole maggiori, la Calabria e la fascia ionica portando nubifragi e venti di burrasca già dalle prime ore di giovedì; nello stesso momento il secondo ciclone si metterà in moto, nel suo lungo viaggio, dalle repubbliche baltiche verso i Balcani.

Immediate, sono arrivate le sospensioni delle lezioni in diversi comuni. Stop all’attività didattica in ogni istituto di ordine e grado a Catania, così come ha annunciato il sindaco Trantino che ha disposto anche la chiusura dei cimiteri, dei parchi comunali e del giardino Bellini. Nella provincia etnea niente lezioni in numerosi comuni, tra i quali Acireale, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Caltagirone, Motta Sant’Anastasia, Paternò, Riposto, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania e Tremestieri Etneo. Scuole chiuse anche a Ragusa, Siracusa e Agrigento.

Attività didattica regolare a Messina, ma lezioni sospese in diversi comuni della provincia. Ecco l’elenco: Letojanni, Gallodoro, Mongiuffi Melia, Sant’Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva, Savoca, Limina, Antillo, Furci Siculo, Roccalumera, Pagliara, Mandanici, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Alì Terme, Alì, Itala e Scaletta Zanclea. Nella valle dell’Alcantara scuole chiuse a Gaggi e Graniti. Nell’Ennese stop alle lezioni a Piazza Armerina e Aidone.