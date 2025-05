Agenti antisommossa per il corteo al centro di Catania

CATANIA – Agenti con scudi e tenuta antisommossa a Catania per seguire un corteo partito questo pomeriggio da piazza Santa Maria di Gesù. Decine di persone, per lo più giovani, in marcia per manifestare contro il decreto sicurezza del governo, la militarizzazione, le guerre e in difesa della Palestina. Il corteo ha costeggiato la Villa Bellini, bloccando il traffico.

I manifestanti hanno sfilato anche davanti al carcere di piazza Lanza, facendo scattare il sistema di protezione da parte delle forze dell’ordine attorno all’istituto penitenziario, dove la protesta ha avuto toni concitati. Il dispositivo con la presenza massiccia di polizia aveva fatto ipotizzare, in un primo momento, una possibile rivolta nella casa circondariale.