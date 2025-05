ADRANO (CATANIA) – La polizia di Adrano ha sospeso per 7 giorni l’attività di un bar perché ritenuto ritrovo abituale di pregiudicati. Gli agenti, in diversi controlli, hanno appurato come il locale del quartiere Cappellone fosse diventato un luogo di incontro di pregiudicati per reati contro la persona e il patrimonio, tra cui spaccio di droga, rapina, truffa e rissa.