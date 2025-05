ACIREALE (CATANIA) – La polizia di Acireale ha arrestato una 49enne colombiana pregiudicata per furto aggravato. Gli agenti sono intervenuti in un centro commerciale nel quartiere Santa Maria delle Grazie, sulla strada statale 114, dove era stata segnalata un’auto grigia che procedeva in direzione Acireale in senso contrario rispetto alla corsia di marcia. La macchina, trovata parcheggiata, è risultata intestata alla colombiana di 49 anni. Durante gli accertamenti sull’auto, personale del centro commerciale ha chiesto l’intervento degli agenti perché aveva fermato una donna che aveva appena rubato due bottiglie di liquori nel supermercato. Dai riscontri è emerso che la proprietaria dell’auto e la ladra erano la stessa persona.