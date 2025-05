ACI CATENA (CATANIA) – I carabinieri di Acireale hanno arrestato ad Aci Catena un 19enne catanese per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e ricettazione. Il giovane, disoccupato e con precedenti, è stato beccato in piazza Cutuli a bordo di uno scooter. Alla vista dei militari ha provato, invano, a dileguarsi per evitare il controllo. Perquisito, aveva nelle tasche oltre 7 grammi di cocaina, suddivisa in 17 dosi. E’ stato inoltre accertato che il motorino sul quale viaggiava era stato rubato lo scorso 29 aprile a una 58enne ad Acireale.