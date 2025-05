ACATE (RAGUSA) – I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Ragusa durante controlli in un’azienda agricola di Acate hanno trovato 12 lavoratori in nero su 12, cioè il 100% della manodopera impiegata. Sono state elevate sanzioni per un totale di 52.000 euro. Inoltre, è stato disposto il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.