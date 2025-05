A Librino serra di marijuana in salotto

CATANIA – Aveva trasformato la sua casa in un vero e proprio quartier generale per la produzione di droga, smantellato però grazie all’intervento della polizia di Catania. Il 37enne aveva pensato di ‘disperdere’ la marijuana in alcuni nascondigli ricavati in diverse stanze. Lo stratagemma, però, è stato subito scoperto dal fiuto di Maui, il cane poliziotto antidroga che ha segnalato la presenza di ‘erba’ in diverse stanze, dalla dispensa allo sgabuzzino.

Il controllo della squadra cinofili è scaturito da una segnalazione di diversi condomini di un palazzo del quartiere Librino che non riuscivano a comprendere da dove arrivasse il forte odore di marijuana. I poliziotti hanno così scandagliato le diverse pertinenze del palazzo e i piani dello stabile, fino a quando Maui non ha individuato l’appartamento dove hanno trovato 250 grammi di marijuana, distribuita in vari contenitori di plastica dislocati nelle diverse stanze.

Non solo, gli agenti hanno scoperto pure una serra con 5 piante allestita in salotto con un apposito collegamento alla rete elettrica per alimentare le lampade. Per il 37enne sono stati disposti l’obbligo di presentazione alla polizia e l’obbligo di dimora nel comune di Catania con permanenza in casa nelle ore notturne.