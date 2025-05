A fuoco forno a microonde, 500 evacuati da un hotel

Evacuato stamattina a Firenze il Social hub, l’hotel di viale Belfiore, a causa di un incendio a un forno microonde in una delle stanze della struttura, che ha fatto scattare il piano di emergenza. Sono circa 500 le persone che sono state fatte uscire. Nessun ferito tra gli ospiti, neanche tra gli occupanti della camera interessata. Sul posto sono intervenuti insieme ai sanitari – la Asl ha attivato anche il piano della maxi emergenza – i vigli del fuoco e la polizia municipale.

Stando a una prima ricostruzione della proprietà della struttura, sembra che l’incendio sia stato causato dal fatto che è stata messa nel forno a microonde una pentola di ferro. Tutto è accaduto poco dopo le 7. I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra e l’autoscala e hanno poi messo in sicurezza la stanza: l’incendio è stato estinto con un estintore a polvere. Le due occupanti, sembra madre e figlia, avrebbero rifiutato le cure mediche. I 500 ospiti sono stati poi fatti rientrare nella struttura.

Secondo quanto spiega la proprietà, il piano dove si trova la camera interessata dall’incendio non è interdetto: sono state chiuse alcune stanze vicine, nel perimetro stabilito dai vigili del fuoco, per via del cattivo odore. Gli ospiti sono stati fatti accomodare in altre camere per il momento.