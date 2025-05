A Catania anche i taxi sono finti

CATANIA – Negli ultimi giorni la polizia stradale di Catania ha scovato autisti non autorizzati che, con le proprie macchine private occupavano le corsie riservate ai veri taxi per intercettare i turisti, in gran parte stranieri, offrendo servizi di trasporto in modo del tutto abusivo e senza garanzie di sicurezza. Il disorientamento iniziale dei clienti e i prezzi ritenuti più bassi sono gli elementi su cui si basano i finti tassisti. I poliziotti hanno identificato 4 uomini sprovvisti di licenza: uno di loro aveva già convinto otto turisti lituani a compiere un percorso turistico verso l’Etna, mentre in un altro caso due stranieri avevano optato per la corsa abusiva rispetto a quella offerta legittimamente dagli autobus di linea. Oltre alla multa sono previsti il ritiro della patente e il sequestro dei mezzi.