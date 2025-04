Video sui social con merce griffata: tutto falso

CALTANISSETTA – I finanzieri del comando provinciale di Caltanissetta hanno sequestrato 1.000 oggetti contraffatti e carte prepagate utilizzate per le transazioni con gli utenti per un giro di affari che ammonta ad oltre 50.000 euro. Monitorando alcune piattaforme dedicate in rete, la guardia di finanza, inoltre, ha scoperto attività di vendita svolte da privati totalmente sconosciuti al fisco, che hanno esercitato in modo professionale attività commerciali in assenza di partita Iva e delle necessarie autorizzazioni di legge. I settori maggiormente pubblicizzati sono risultati quelli del commercio di autovetture, moto e scooter, abbigliamento ed allevamento di animali, con volumi d’affari, in taluni casi, di oltre 100.000 euro. Le posizioni dei venditori sono state sottoposte alla Agenzia delle Entrate.