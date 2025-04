Viaggio in Sicilia per Whoopi Goldberg

CATANIA – Una domenica pomeriggio insolita all’aeroporto di Catania, dove la straordinaria attrice Whoopi Goldberg si è soffermata per qualche scatto dopo essere stata in vacanza in Sicilia. L’attrice premio Oscar è stata, infatti, alcuni giorni nell’Isola ed è tornata a Siracusa che aveva già visitato due anni fa. È stata avvistata per le vie di Ortigia e poi a pranzo in un ristorante del borgo marinaro con il sindaco Francesco Italia. “Una domenica speciale a Siracusa con la strepitosa Whoopi Goldberg”, ha scritto il primo cittadino sui social dove ha postato anche una foto.

Dopo una pausa di relax adesso è tempo di ripartire verso casa e immancabile ancora qualche fotografia: all’aeroporto di Fontanarossa alcuni scatti con il vice dirigente della polizia di frontiera, con il quale, con grande disponibilità e simpatia, si è intrattenuta per una foto ricordo, ringraziandolo anche per la professionalità e l’accoglienza.