Accoltellato buttafuori di una discoteca

PALERMO – Un nigeriano di 19 anni è stato accoltellato all’addome vicino alla discoteca Country di Palermo dove lavorava come buttafuori. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, è stato aggredito da un gruppo di ragazzi. Sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzo all’ospedale di Villa Sofia dove è stato ricoverato in codice rosso e operato. Non sembra essere in pericolo di vita.

I carabinieri sono riusciti a identificare l’aggressore, il 24enne Angelo Maranzano, fermato con l’accusa di tentato omicidio. Sarebbe stato lui a colpire il 19enne. I carabinieri stanno cercando di ricostruire dove sia avvenuta l’aggressione. Secondo alcuni testimoni sarebbe stata commessa fuori dal locale, secondo altri alla cassa o in uno dei privè.