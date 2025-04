Vendevano falsi prodotti Apple sui social

PALERMO – La guardia di finanza di Palermo ha sequestrato circa 7.000 prodotti Apple contraffatti e denunciato otto commercianti. Le Fiamme gialle, in considerazione dell’attuale periodo storico nel quale sono sempre di più le persone che tramite l’utilizzo dei social network pubblicizzano la vendita di prodotti di ogni genere, hanno monitorato Facebook, Instagram e TikTok, scovando una vera e propria rete del falso. I venditori promuovevano prodotti Apple a loro dire originali: la merce era di ottima fattura e del tutto simile, a prezzi notevolmente ribassati rispetto a quelli degli store ufficiali.

Le indagini hanno così permesso di individuare ben 8 attività commerciali tutte a Palermo, con relativi magazzini, formalmente “specializzati” nella vendita e riparazione di telefoni e di materiale elettrico, che nella realtà invece stoccavano per poi rifornire la merce pubblicizzata sulle piattaforme social. Aprendo le scatole con marchi sconosciuti i finanzieri hanno scoperto che all’interno c’era l’ulteriore scatola Apple, identica all’originale, con Airpods e Apple Watch di pregevole fattura ma comunque contraffatti. In totale sono stati trovati 7.000 ulteriori prodotti a marchio Apple, inscatolati e pronti per essere spediti agli acquirenti on line, per un valore di mercato di circa 500.000 euro. I titolari degli 8 negozi sono stati tutti denunciati.