Università Catania, si cerca il successore di Priolo

CATANIA – Sono state indette le elezioni a rettore dell’Università di Catania che resterà in carica per sei anni, fino al 2031. Il decreto firmato dal decano dei docenti, Biagio Ricceri, prevede che le candidature siano presentate entro il prossimo 19 maggio. Saranno ufficializzate l’indomani. Nelle prime tre votazioni per essere eletti il candidato rettore deve ottenere la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. La prima votazione si terrà il 23 giugno. Altri due turni sono previsti il 26 e il 30 giugno.

Nel caso in cui nessun candidato alla successione di Francesco Priolo dovesse raggiungere il quorum previsto si procederà al ballottaggio tra i due docenti che hanno conseguito il maggior numero di voti. L’eventuale ballottaggio è in programma il 3 luglio. Dal 26 maggio al 16 giugno si terranno nelle aule d’ateneo appositi incontri in cui i candidati esporranno i propri programmi alla comunità accademica.

Hanno diritto all’elettorato attivo tutti i docenti dell’ateneo, tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio nell’ateneo (con voto ponderato al 20 per cento), tutti i rappresentanti degli studenti presenti in seno al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione e alle Commissioni paritetiche dipartimentali o di Scuola. La commissione elettorale è composta dal decano Biagio Ricceri (che riveste il ruolo di presidente), Pierluigi Catalfo (professore associato), Giorgia Agata Rita Costanzo (ricercatrice), Ione Zuccarello (personale tecnico-amministrativo) e dalla studentessa Alice Ferlauto.